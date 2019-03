Der 14-jährige Silas Horn aus Buchholz, der bereits zu den besten Nachwuchsboxern im Norden zählt, wurde in Peine Niedersachsenmeister der U17 (bis 60 Kilogramm). In einem packenden Finalkampf bezwang er Emre Sat in der zweiten Runde durch ein technisches KO. Am Samstag, 30. März, wird der Buchholzer Schüler, der für den Todtglüsinger SV startberechtigt ist, in Hemmoor in den Ring steigen. Außerdem bereitet er sich schon seit Wochen mit seinem Trainer Konstantin Krivoscheev auf die deutschen Meisterschaften vor.