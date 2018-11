Buchholzer Stadtmeisterschaft

(cc). Der TSV Buchholz 08 veranstaltet am Samstag, 1. Dezember, in der Nordheidehalle die landesoffenen Buchholzer Stadtmeisterschaften im Turnen an den Einzelgeräten. "Es werden die jüngsten Topturner sowie die Besten aus dem Leistungsstützpunkt und hoffnungsvolle Talente der DTB Turn-Talentschule, sowie einige 08-Bundesliga-Asse an die sechs olympischen Turngeräte gehen", berichtet 08-Trainer Bernward Bade. "Zahlreiche Sponsoren aus der örtlichen Wirtschaft haben für einen reichhaltig gedeckten Gabentisch gesorgt." Beginn ist um 9.30 Uhr.