TRIATHLON: Sieg bei den Landesmeisterschaften / Starke Leistungen der Starter von Blau-Weiss Buchholz



Bei den Landesmeisterschaften der Triathleten hat Carmen Rehkopf (Blau-Weiss Buchholz, BW) ihren Titel über die Mitteldistanz in der Klasse W 50 verteidigt. Am O-See in Oldenstadt bei Uelzen brillierte Carmen Rehkopf vor allem mit guten Rad- und Laufleistungen. Die Athleten mussten 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 km Rad fahren und 21 km Laufen.Auch die anderen Starter von Blau-Weiss Buchholz kamen auf der anspruchsvollen, mitunter unrhythmischen Strecke, die den Teilnehmern gerade auf dem Rad viel abverlangte, gut zurecht. Sylvia Böhnke-Westphal sicherte sich in der Altersklasse W35 den dritten Platz, bei den Männern landeten Klemens Karweit (M25), Christian Hagel (M30) und Steffen Wetzel (M40) jeweils auf Rang zwei.