Crosslauf beim MTV Pattensen

(cc). Im Rahmen der Volkslaufserie um den Heidjer-Cup veranstaltet der MTV Pattensen am Sonntag, 9. September in 8. Auflage die beliebten Crossläufe mit Start und Ziel auf der Pattensener Sportanlage am Fuhrenkamp. Um 10 und 10.05 Uhr werden die Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer gestartet. Anschließend finden die Wettbewerbe für Walker statt. Die Kinderläufe über 400 Meter (Sportplatzrunde) und 1000 Meter beginnen um 11.30 Uhr. „Wir hoffen auf eine rege Beteiligung“, sagt MTV-Vorsitzende Sandra Dose. Infos gibt es im Internet unter: www.mv-pattensen.de