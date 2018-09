Das neue Zweiligateam der "Luchse"

(cc). Das Team der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten hat sich mit sechs Neuzugängen sowie einem Trainergespann neu aufgestellt, und will in der neuen Saison der 2. Handball-Bundesliga der Frauen wieder Vollgas geben.

Zugänge

Marthe Nicolai, Marleen Kadenbach (beide SV Henstedt-Ulzburg), Katharina Filter, Natalie Axmann, Alexia Hauf und Lisa Borutta (alle Buxtehuder SV)

Abgänge

Mandy Hoogenboom (FSG Waiblingen-Korb), Johanna Heldmann (TV Beyeröhde), Meike Schult (SV Henstedt-Ulzburg) Paula Prior, Melissa Luschnat, Leonie Limberg und Sabrina Genilke (alle Buxtehuder SV).

Aufstellung der Luchse

Trikot-Nr./ Name

1 Mareike Vogel (Tor)

20 Katharina Filter (Tor)

3 Evelyn Schulz

5 Kim Land

6 Laura Schultze

7 Marleen Kadenbach

9 Marthe Nicolai

11 Sarah Lamp

17 Julia Herbst

22 Lynn Schneider

24 Natalie Axmann

31 Alexia Hauf

33 Lisa Borutta

37 Zeliha Puls