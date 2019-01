Der 13. Nordheide-Cup in Todtglüsingen

(cc). In 13. Auflage wird die Badmintonabteilung des Todtglüsinger SV am Samstag und Sonntag (15./16. Juni) den Nordheide-Cup in Tostedt ausrichten. Startberechtigt sind Damen- und Herrenspieler, sowie U19-Jugendspieler, die einem Verein angehören. Ausgeschrieben wurden die Klassen: A: Verbandsklasse aufwärts, B: Bezirksliga und Bezirksklasse, C: Kreisliga und Kreisklasse, sowie D: Hobbyspieler. Die Ligazugehörigkeit sollte bei der Meldung unbedingt angegeben werden. Die Vorrunde wird in Gruppen, die Hauptrunde im KO-System gespielt. Meldungen sind zu richten an Silke Rohnke, Am Brook 33, 21255 Tostedt, oder per E-Mailan: meldungen@nordheidecup.de Meldeschluss ist der 30, Mai. Im Foyer der Sporthalle wird in der Cafeteria am Sonntag auch ein Frühstück für vier Euro pro Person angeboten.