Nach dem 1:0 im Oddset-Pokal gegen Altona 93 ist offenbar der Knoten geplatzt: Sechs Tage später feierte der TSV Buchholz 08 auch in der Fußball-Oberliga Hamburg sein erstes Erfolgserlebnis. Mit 3:0 (2:0) bezwang die Elf von Trainer Thorsten Schneider am Sonntagnachmittag die Gäste vom Wedeler TSV durch die Tore: 1:0 (6. Minute) Ahmed Ali Abduraham, 2:0 (43.) Dominik Fornfeist und 3:0 (76.) Marc Eisenberg. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.