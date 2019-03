Derby-Sieg für HSG Seevetal

HANDBALL: Aufsteiger tauscht mit TuS Jahn Hollenstedt den Tabellenplatz

Aufsteiger HSG Seevetal hat das Kreisderby in der Handball-Landesliga der Männer mit 26:22 (14:13) gewonnen und die Gastgeber vom fünften Tabellenplatz geholt.Dabei ging Hollenstedt zu Beginn der Partie mit 6:3 (13. Minute) in Führung, musste aber drei Minuten später den 6:6-Ausgleich hinnehmen. Über 12:9 (22.) mit 14:13 für Seevetal in die Halbzeitpause.Nach dem Seitenwechsel schaffte Hollenstedt zwar noch den 20:20-Ausgleich (42.), aber in der Folgezeit haben die Gastgeber viele Chancen ausgelassen, und mussten die Seevetaler bis auf 23:20 (47. Minute) davonziehen lassen. Den Schlusspunkt im Derby setzte Niklas Gevert mit seinem Treffer zum 26:22 (59.), der mit insgesamt 13 Toren (davon fünf vom Siebenmeterpunkt) der Haupttorschütze der Gäste war. Bester Werfer beim TuS Jahn Hollenstedt war Marcel Hebestreit (9/4 Tore).Weiter spielten: SG Luhdorf-Scharmbeck - MTV Dannenberg 31:41, MTV Eyendorf - MTV Embsen 22:20, TV Uelzen - TuS Bergen 21:28, TuS Jahn Hollenstedt - HSG Seevetal 22:26, TSV Wietzendorf - MTV Soltau 30:30, HV Lüneburg - TV Jahn Schneverdingen 31:20, MTV Müden-Örtze - SG Südkreis Clenze 35:26.Die Landeligatabelle:1.MTV Eyendorf (32:6 Punkte)2. MTV Embsen (26:12)3. MTV Dannenberg (25:11)4. TuS Bergen (23:13)5. HSG Seevetal (21:17)6. TuS Jahn Hollenstedt (20:18)7. MTV Soltau (20:18)8. TV Uelzen (19:17)9. TSV Wietzendorf (17:21)10. MTV Müden-Örtze (16:22)11. SG Südkreis Clenze (15:21)12. HV Lüneburg (10:26)13. TV Jahn Schneverdingen (8:28)14. SG Luhdorf-Scharmbeck (8:30)