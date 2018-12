Deutlicher 5:1-Heimsieg

FUSSBALL: Torjubel an der Otto-Koch-Kampfbahn in Buchholz

Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 besiegt im Heimspiel am Sonntagnachmittag den SV Curslack-Neuengamme deutlich mit 5:1 (Halbzeit: 4:1) Toren. "Ein verdienter Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei der die Abwehr nicht viel zugelassen hat", freute sich 08-Trainer Thorsten Schneider. Die Tore: 1:0 (5. Minute) Can Kömürcü, 1:1 (20.) Jonas Buck, 2:1 (33.) Eigentor der Gäste, 3:1 (34.) und 4:1 (42.) Dominik Fornfeist, 5:1 (53.) Milaim Buzhala. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.