Die SG und Jörn Rathje gehen getrennte Wege

(cc). Fußball-Bezirksligist SG Scharmbeck-Pattensen wird die Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Cheftrainer Jörn Rathje nicht verlängern. Zum Saisonende im Sommer 2019 soll Schluss sein. Rathje hat die 1. Herrenmannschaft der SG seit 2013 in Zusammenarbeit mit Marinus Bester betreut, und ab 2015 das Ruder selbst in die Hand genommen. Aktuell steht die Mannschaft auf dem zehnten Tabellenplatz. „Nun entschied sich die sportliche Leitung des Vereins nach intensiven Beratungen in der Winterpause zu diesem Schritt. Aufgrund der sportlichen Entwicklung der Vergangenheit sowie der gegenwertigen Situation, strebt der Verein einen Kurswechsel zur neuen Saison an, um neue Impulse zu setzen und die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln“, berichtet SG-Pressewart Claudio Mattner: „Wie schon in der Vergangenheit bleibt es das Bestreben des Vereins, leitende Positionen aus den eigenen Reihen zu besetzen. Ab Sommer wird der bisherige Damentrainer und ehemalige SG-Spieler Nicolas Ehricke das Traineramt übernehmen. Der Vorstand der SG möchte sich für das jahrelange Engagement und die geleistete Arbeit von Jörn Rathje bei der SG Scharmbeck-Pattensen bedanken."