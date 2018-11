Doppelsieg für TV Vahrendorf

VOLLEYBALL: TSV Stelle überrascht mit einem 3:0-Auswärtssieg

Mit zwei Heimsiegen (3:2 gegen SC Langenhagen, und 3:1 gegen Bremen 1860) haben die Volleyballfrauen des TV Vahrendorf am Heimspieltag in der Rosengarten-Sporthalle in Klecken ihre Tabellenführung in der Landesliga behauptet. "Unser Kampfgeist wurde belohnt. Es war eine gute Teamleistung", lobte Spielertrainerin Steffi Benecke. Tags darauf gewann der Tabellenachte TSV Stelle mit 3:0 bei der SG Heide Volleys. Ausführliche Spielberichte folgen in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.