Doppelsieg in der Verbandsliga

(cc). Zu zwei Siegen mit jeweils 4:1 gegen SV Neuenfelde und die Wandsbeker SGi kam das Verbandsligateam des Schützenvereins Ramelsloh am dritten Wettkampftag der Winterrunde in Neuenfelde. Der Sieg gegen den gastgebenden SV Neuenfelde stand lange auf der Kippe, aber am Ende konnten Lara-Michelle Beuster, Albin Zirk, Marie Schierhorn und Odine Vainauskas die nötigen Punkte holen. Nur Fredi Detgen musste sich geschlagen geben. Beim 4:1 gegen die Wandsbeker SGi bezwang Lara-Michelle Beuster (387:387) ihren Gegner im zweiten Stechschuss mit 10:9. Die weiteren Punkte für Ramelsloh holten Albin Zirk, Fredi Detgen und Odine Vainauskas. Anne Marie musste den Sieg ihrer Gegnerin überlassen. Mit 6:6 Punkten steht Ramelsloh auf Platz fünf der Tabelle, und will erneut am letzten Wettkampftag am Sonntag, 3. Februar, in Norderstedt punkten.