Drei Landkreisteams stehen im Bezirks-Pokal-Halbfinale

(cc). Gleich drei Frauenteams aus dem Landkreis Harburg haben vor der Winterpause das Halbfinale um den Fußball-Bezirkspokal der Frauen erreicht. Hier die Viertelfinal-Ergebnisse: Der TSV Stelle (Landesliga) gewann beim Ligakonkurrenten SG Anderlingen-Byhusen mit 3:2. Die Eintracht Elbmarsch (ebenso Landesliga) setzte sich beim MTV Wohnste aus der Bezirksliga West mit 5:2 nach Elfmeterschießen durch, und Landesliga-Tabellenführer Buchholzer FC schaffte den Sprung ins Halbfinale mit einem 3:2-Auswärtssieg bei der SG Nartum-Horstedt (Bezirksliga). In den beiden Halbfinal-Begegnungen, die am 20. April 2019, 16 Uhr, ausgetragen werden, treffen der ESV Fortuna Celle und TSV Stelle, sowie die Ligakonkurrenten Eintracht Elbmarsch und der Buchholzer FC aufeinander. Das Derby findet in Drage statt.