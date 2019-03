Drei Stammspieler bei Buchholz 08 gesperrt

(cc). Beim Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08 haben die Stammspieler Lukas Kettner, Andreas Metzler und Milaim Buzhala bereits ihre fünfte gelbe Karte in der Saison geholt, und sind damit für das Auswärtsspiel am Sonntag, 10. März, beim Tabellenzweiten FC Teutonia 05 gesperrt. Im Spiel der Hinrunde trennten sich die beiden Teams 2:2-Unentschieden. Da hatte noch Andreas Metzler in der Nachspielzeit (90+5 Minute) den Ausgleichstreffer erzielt. In der Fairnesstabelle 2018/19 ist Buchholz 08 bereits auf dem zweiten Platz (14 Punkte) abgerutscht. Tabellenerster ist der SV Rugenbergen (6 Punkte).