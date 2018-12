Dreifacher Triumph für Landesliga-Handballer

HANDBALL: Samstag! Nachholspiele in Hollenstedt und in Luhdorf

Einen perfekten Jahresabschluss gab es für unsere Landkreis-Handballer in der Landesliga der Männer: MTV Eyendorf verteidigte seine Tabellenführung mit einem 29:19-Heimsieg gegen TV-Uelzen, die SG Luhdorf-Scharmbeck holte beide Punkte mit 23:20 bei HV Lüneburg, und Aufsteiger HSG Seevetal überraschte mit 32:22 gegen TuS Bergen.Am Samstag, 22. Dezember, stehen noch zwei Nachholspiele auf dem Plan: Der Tabellenvorletzte SG Luhdorf-Scharmbeck empfängt um 18 Uhr den Tabellenneunten MTV Soltau, und beim Tabellenvierten TuS Jahn Hollenstedt ist der Tabellen-10. TuS Bergen zu Gast. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle an der Jahnstraße. "Mit einem Sieg können wir noch vor Weihnachten auf Rang zwei der Tabelle vorrücken", hofft TuS Jahn-Trainer Michael Jaap.