Emilia van Gunst, Dustin Jahn und Melvin Krolikowski ausgezeichnet



Premiere beim Buchholz FC: Mit Emilia van Gunst, Dustin Jahn und Melvin Krolikowski ehrte der Fußballclub jüngst erstmals Vereinsmitglieder für ihre besonderen Verdienste. Das Trio erhielt eine Urkunde und eine Ehrennadel in Silber.Landesauswahlspielerin Emilia van Gunst (Jahrgang 2002) spielt bei den B-Juniorinnen und ist zudem drittbeste Torschützin in der Frauen-Landesliga. Dustin Jahn und Melvin Krolikowski kämpfen mit den BFC-Herren um den Aufstieg in die Bezirksliga und haben zudem jüngst die Futsal-Niedersachsenmeisterschaft geholt.