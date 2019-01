Ehrung für besonders aktive Athleten

Volksläufe und der "Heidjer-Cup" sind angesagt: Sparkasse Harburg-Buxtehude lud zu Dankeschön-Abend in die Geschäftsräume in Winsen



Das ist Rekord: Insgesamt 115 Athletinnen und Athleten haben im vergangenen Jahr an mindestens sieben von zwölf Laufveranstaltungen des "Heidjer-Cups" teilgenommen. "Damit haben wir die Teilnehmerzahl aus den Vorjahren nahezu verdoppelt”, erklärte Ralf Böer, Firmenkunden-Berater bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude, jetzt den geladenen Gästen beim Dankeschön-Abend für den besonderen Einsatz. Die Veranstaltung fand in den Räumen der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Winsen statt. Die Sparkasse, die seit 19 Jahren gemeinsam mit dem WOCHENBLATT die Volkslaufserie im Landkreis unterstützt, hatte zu einem köstlichen Büfett und anschließendem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Die Gäste bekamen zudem Überraschungstaschen überreicht.Besonders erfreulich: Immer mehr Familien mit Kindern nutzen die zahlreichen Angebote bei den beliebten Volksläufen der Rennserie. Ob Bambini-Lauf, Kurzstrecke oder Halbmarathon: Bei den Laufveranstaltungen des "Heidjer-Cups" ist für jeden eine passende Strecke dabei.Auch in diesem Jahr findet der Heidjer-Cup wieder statt, erneut wird er von der Sparkasse Harburg-Buxtehude und dem WOCHENBLATT unterstützt. Dieses Jahr ist die Laufserie noch umfangreicher: Am 18. August findet erstmals der Rosengarten-Lauf unter Regie von Organisator Jürgen Buck statt - mit Start und Ziel am Wildpark Schwarze Berge in Vahrendorf. Der erste Wettbewerb ist traditionell der Stadt- und Deichlauf in Winsen. Am 1. Mai wird dort auch der neue Laufpass für den Heidjer-Cup ausgegeben.Die Termine des "Heidjer-Cups" im Überblick:35. Stadt- und Deichlauf des TSV Winsen, www.tsvwinsen.de 21. Wald- und Wiesenlauf Salzhausen, www.mtv-salzhausen.de 22. HIT-felder Volkslauf, www.volkslauf-hittfeld.de 21. Buchholzer Stadtlauf, www.buchholzerstadtlauf.de 1. Rosengarten-Lauf, www.rosengartenlauf.de 11. Brunsberglauf in Holm-Seppensen, www.brunsberglauf.de 23. Run for Help der DMSG in Winsen, www.dmsg-beratung-runforhelp.de “Pattensen läuft”, www.mtv-pattensen.de 32. Jesteburger Volkslauf, www.vfl-jesteburg.de 34. Tangendorfer „Kartoffellauf“, www.fg-tangendorf.de 2. Auetaler-Oktoberlauf, www.tsvauetal.de 40. Borsteler Volkswaldlauf, www.mtv-borstel-sangenstedt.de Alle Läuferinnen und Läufer, die an acht der zwölf Volksläufen teilnehmen, werden am Ende der Serie zum Dankeschön-Abend eingeladen.