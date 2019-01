Einsendeschluss für die Sportlerwahl

(cc). Nicht vergessen, am kommenden Samstag, 26. Januar, muss Ihr Stimmzettel beim WOCHENBLATT sein. Stimmen Sie bitte für Ihre Sportlerin, Ihren Sportler und Ihre Mannschaft über den Coupon ab, den wir in der WOCHENBLATT-Ausgabe vom 12. Januar auf Seite 14 abgedruckt hatten. Aus Ihren Vorschlägen und denen der WOCHENBLATT-Sportredaktion hatten wir jeweils fünf Kandidaten auf zwei Sonderseiten vorgestellt. Das Mitmachen lohnt sich: Jeder Teilnehmer, der einen vollständig ausgefüllten Coupon abgibt, nimmt am Gewinnspiel teil, den das WOCHENBLATT in Kooperation mit dem Veranstaltungszentrum Empore in Buchholz durchführt. Gewinner und drei Begleiter werden am Dienstag, 19. Februar, ab 20 Uhr ins Musiktheater "Don't Stop The Music" eingeladen.