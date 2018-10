Elbmarsch punktet gegen Tabellenzweiten

FUSSBALL: VfL Maschen gewinnt Liga-Derby

Zu einem wichtigen Punktgewinn beim torlosen Heimspiel (0:0) gegen den Tabellenzweiten MTV Soltau kamen die Fußballer der Eintracht Elbmarsch (Rang 12) am vergangenen Sonntag in der Bezirksliga II. Aufsteiger MTV Egestorf überraschte mit einem 4:0-Auswärtssieg beim TSV Wietzendorf. Die Tore: Jan-Ole Sellhorn (42.), Lucas Meyer (50.), Florian Hoppe (60., ET), und Leon Homann (82. Minute). Bereits im Freitagspiel überraschte der VfL Maschen mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SG Scharmbeck-Pattensen. Die VfL-Tore: Yasar Sahin und Philipp Zander. Weiter spielten: TSV Elstorf - TV Jahn Schneverdingen 3:1, Eintracht Leinetal - MTV Borstel-Sangenstedt 2:1, SC Wietzenbruch - SV Landwedel-Hope 2:3, SC Vorwerk Celle - VfL Westercelle 2:1, und Germania Walsrode - SG Nordheide 6:2.