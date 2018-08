Endspieltag beim MTV Ashausen

(cc). Die Sieger der Vorrundenspiele qualifizieren sich für den Endspieltag um den Fußball-Landkreis-Cup 2018 am Freitag, 3. August, 18.30 Uhr auf der Sportanlage des MTV Ashausen-Gehrden am Holtorsloher Weg. Insgesamt sind zwölf Mannschaften am Start. Pokalverteidiger ist der MTV Borstel-Sangenstedt.