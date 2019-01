Endspurt um den Titel Sportler des Jahres

Wer wird Sportler des Jahres 2018? - Einsendeschluss ist jetzt der 2. Februar

Es kann zum Endspurt angesetzt werden! Bis zum Samstag, 2. Februar, läuft noch das Rennen um die Titel „Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2018“. Zwar befindet sich die WOCHENBLATT-Leserumfrage „Wer wird Sportler des Jahres 2018?“ bereits in der sprichwörtlichen Zielgeraden, aber auf mehrfachen Wunsch aus den Landkreis-Vereinen haben wird den Einsendeschluss, wie schon in den Vorjahren, verlängert. Abstimmen können Sie über den abgedruckten Coupon. Bei Abgabe der Stimmzettel geben Sie bitte das Stichwort „Sportlerwahl“ an. Sie können mitgewinnen: Jeder Teilnehmer, der einen vollständig ausgefüllten Coupon abgibt, nimmt am Gewinnspiel teil, den das WOCHENBLATT in Kooperation mit dem Veranstaltungszentrum Empore in Buchholz durchführt. Gewinner und drei Begleiter werden am Dienstag, 19. Februar, ab 20 Uhr ins Musiktheater "Don't Stop The Music" eingeladen.