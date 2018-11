Erfolgreiche Tanzpaare aus Winsen

(cc). Beim 20. Standardfestival um die Kreisstadt-Pokale in Pinneberg belegte das Turnierpaar Jean Frederic Westphal und Lena Keim vom 1. Tanz-Club (TC) Winsen Platz drei in der Hauptgruppe B-Standard. Ihr Vereinskameraden Michael und Birte Panten waren beim Pokalturnier im Club Saltatio in Hamburg am Start, und siegte bei den Senioren II der C-Gruppe. Schon in der Vorrunde hatte sich das Turnierpaar gegen sieben weitere Paare behaupten können.