Erneute Auswärtsniederlage für die „Luchse“

(cc). Der Spitzenreiter der 2. Handball-Bundesliga der Frauen, HL Buchholz 08-Rosengarten, hat seine zweite Saisonniederlage kassiert. Am vergangenen Sonntag verlor das Team von Trainer Dubravko Prelcec nach einem spannenden und temporeichen Spiel nach einem Wechselfehler und einer weiteren Zeitstrafe in der Schlussphase mit 26:27 beim TV Beyeröhde-Wuppertal. Zur Halbzeitpause führte der Spitzenreiter noch mit 15:12, und baute den Vorsprung bis Mitte der zweiten Halbzeit auf 21:17 aus. Beste Werferin bei den „Luchsen“ war Kim Land mit sieben Toren.

Zum Heimspiel am Samstag, 19. Januar (19 Uhr, Nordheidehalle) erwarten die „Luchse“ den Tabellen-14. BSV Sachsen-Zwickau, der am vergangenen Wochenende eine 23:30-Heimniederlage gegen FSV Mainz 05 kassierte.