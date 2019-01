Erste Saisonniederlage für die "Luchse"

HANDBALL: HL Buchholz 08-Rosengarten verliert 27:28 in Waiblingen

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten haben die erste Niederlage in der 2. Bundesliga der Frauen kassiert. Am Samstagabend verlor der Spitzenreiter vor rund 400 Zuschauen mit 27:28 Toren beim Tabellenfünften VfL Waiblingen, obwohl er zur Halbzeit schon mit 17:10 geführt hatte. Die besten Werferinnen bei den "Luchsen" waren Zeliha Puls (7) und Lynn Schneider (6/2 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.