Erster Auswärtssieg für Landesligisten Winsen

FUSSBALL: TSV gewinnt 3:1 in Harsefeld

Großer Jubel beim Fußball-Landesligisten TSV Winsen! Beim Tabellenzweiten TuS Harsefeld kam die vom Abstieg bedrohte TSV-Elf am Sonntag überraschend zu einem 3:1 (1:0)-Auswärtserfolg. Die Tore: Tore: 0:1 (40. Minute) Tobias Grube, 1:1 (61.) René Kracke, 1:2 (84.) Moritz Bahn, und 1:3 (90.+1) Matti Wilcke. Kreisrivale TV Meckelfeld hatte am vergangenen Wochenende spielfrei.Es war der erste Dreier der Saison 2018/19 für den TSV auf einem fremden Platz. Dabei hatten die Hausrennen auf ihrem Kunstrasenplatz von Beginn an mächtig Druck gemacht. Aber Winsen hatte im Dauerregen gut verteidigt, und ging durch das Tor von Tobias Grube in der 40. Spielminute mit 1:0 in Führung. Dabei blieb es auch bis zum Halbzeitpfiff.Nach dem Seitenwechsel baute Harsefeld den Druck noch weiter aus, und kamen durch René Kracke, der aus 16 Metern volley traf, zum überfälligen 1:1-Ausgleich (61.). Aber sechs Minuten vor Schluss holte Moritz Bahn nach einer Ecke mit seinem Schuss aus kurzer Distanz zum 2:1 (84.) auf die Siegerstraße zurück. Den Schlusspunkt setzte dann Matti Wilcke in der Verlängerung zum 3:1 (90.+1 Minute).Zum Heimspiel am Sonntag, 24. März, 15 Uhr, erwartet der TSV Winsen auf dem Jahnplatz den VfL Güldenstern Stade. Zeitgleich empfängt der TV Meckelfeld am Anger den SV Teutonia Uelzen.