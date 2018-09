Erster Heimspieltag für MTV Tostedt in der 2. Bundesliga

Mit einem Heimspiel am Samstag, 8. September, starten die Tischtennisfrauen des MTV Tostedt in die neue Saison der 2. Bundesliga. Zu Gast sind die Leutzscher Füchse aus Leipzig. Spielbeginn ist um 15 Uhr, Halle an der Poststraße.Als Neuzugang wird der MTV die "Ehemalige" Irene Ivancan präsentieren, die im Einzel europäisches Silber holte, und schon um olympische Medaillen gespielt hat. "Die Mannschaft bereits sich während der Woche noch am Bundesstützpunkt in Hannover vor und wenn alle gesund und munter bleiben, werden neben Svenja und Lotta Irene und auch Yvonne ihr Saisondebüt für uns geben", freut sich MTV-Abteilungsleiter Michael Bannehr.