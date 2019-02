EWE-Winter-Cup zu Gast in Hollenstedt

(cc). Das fünfte und damit letzte Qualifikationsturnier für Nachwuchsfußballer in der EWE-Wintercup-Saison 2018/19 wird am Sonntag, 3. Februar, in den Max-Schmeling-Hallen an der Jahnstraße in Hollenstedt ausgetragen. Ab 10:00 Uhr spielen die zwölf ausgelosten E-Junioren-Teams aus der Region um die Teilnahme am Hallenhighlight: Die drei besten Teams lösen ein Ticket für das große Endturnier in Oldenburg. Aus dem Landkreis Harburg werden Teams der SG Estetal, TuS Fleestedt, JSG Geest, und des FC Este am Start sein.Neben dem sportlichen Geschehen sorgt beim Turnier in Hollenstedt ein Rahmenprogramm für kurze Weile in den Spielpausen bei Groß und Klein. Zusätzliche Motivation erhalten die Mannschaften beim EWE Wintercup durch Fußball-Stars, wie den ehemaligen Cheftrainer von Werder Bremen, Alexander Nouri, der das Geschehen in der Halle verfolgen wird, und bei der Siegerehrung die Pokale übergeben wird. Anschließend steht er auch für Autogrammwünsche bereit. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Turnier im Internet unter: www.ewe.de/ewecup