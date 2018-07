Ex-Luchse-Trainer jetzt in Bremen

(cc). Der ehemalige Trainer des Handball-Zweitligisten (Frauen) HL Buchholz 08-Rosengarten, Maximilian Busch (29), ist neuer Coach beim Ligakonkurrenten SV Werder. Neben der ersten Frauenmannschaft wird er in Bremen auch die weibliche B-Jugend trainieren. Nachdem Busch im Dezember 2017 bei den „Luchsen“ trotz souveräner Tabellenführung des Teams gehen musste, heuerte er anschließend beim Erstliga-Aufsteiger HC Rödertal an, musste dort aber vorzeitig den Trainerstuhl räumen. Jetzt freut sich Maximilian Busch auf seine neue Aufgabe in Bremen.