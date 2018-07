Fahrturnier beim RuFV Estetal

(cc). Beim traditionellen Fahrturnier mit Hindernis-Dressur- und Geländeprüfungen bis zur Klasse M werden am 14. und 15. Juli Ein- und Zweispänner beim Reit- und Fahrverein (RuFV) Estetal in Wohlesbostel bei Hollenstedt am Start sein.