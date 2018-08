FC Rosengarten-Jugend sucht Nachwuchskicker

Der FC Rosengarten (FCR) sucht für die Fußball-Saison 2018/19 in der E-Jugend (Jahrgang 2009) noch Mitspieler. „Es sollten ambitionierte Fußballerinnen und Fußballer mit großer Leidenschaft und Spaß am Fußball sein“, hofft FCR-Trainer Oliver Jürgens. „Wir sind eine tolle Gemeinschaft mit Spaß am Fußball und toller Unterstützung unserer Eltern.“ Trainiert wird die E-Jugend von Oliver Jürgens (Foto, li.), und Christian Effinger jeweils montags und freitags von 17.30-18.45 Uhr auf dem Sportplatz in Vahrendorf. Wer noch Fragen hat, sollte diese an Oliver Jürgens richten. Telefon: 0176-92180110. Außerdem würde sich der FCR über Nachwuchskicker U7 bis U15 (Jahrgänge 2012-2004), sowie für D- und E-Mädchenmannschaften (Jahrgänge 2006 – 2009) freuen. „Auch ambitionierte Trainer und Betreuer für unsere Teams sind herzlich willkommen“, sagt Jugendobmann Lars Meyer (Telefon: 04108-6285). Weitere Informationen unter www.fc -rosengarten.de