FC Rosengarten / Kreisliga Zusammenhalt und Teamgeist

Fußballer ist ein toller Sport. Vor allem in der Truppe des FC Rosengarten (FCR), die es in der zurückliegenden Saison geschafft hat, in die Fußball-Kreisliga aufzusteigen. "Auf dem Platz sind sie bedingungslose Mitstreiter, und auch sonst alle gute Kumpels füreinander", freut sich FCR-Vorstandsmitglied Karsten Egler. Auf den Teamgeist weiter setzen will auch Trainer Abdoul Bouba, der seinen Jungs pausenlos eintrichtert, taktisch und diszipliniert zu spielen.In die neue Spielzeit der Kreisliga startete der FC Rosengarten mit einem 3:2-Sieg im Derby gegen den TuS Nenndorf - weil der Coach vor allem junge Talenten aus dem eigenen Verein eine Chance gibt. Alle sechs Neuzugänge zur neuen Saison kommen aus der eigenen A-Jugend. Das sind Kolja Nähr, Christian Schuchart, Niklas Jäger, Christoph Köhler, Moritz Struckhof, und Niklas Hölger. Abgänge gab nur zwei. Das sind Alexander Ullrich, der zum Ligakonkurrenten SV Bendestorf wechselte, und Andre Sahling, der jetzt Trainer beim Kreisligisten TuS Fleestedt ist.Nach der Verjüngungskur will FCR-Obmann Fabian Bartels nicht auf "große Wunder" hoffen, und mit einem Klassenverbleib am Ende der Spielzeit zufrieden sein. Dafür wird fleißig gepunktet. Am vergangenen Sonntag gewann der FC Rosengarten mit 4:3 beim MTV Ashausen-Gehrden.(cc). Mit sechs Neuzugängen aus der eigenen A-Jugend und zwei Abgängen hat sich das Team des Aufsteigers FC Rosengarten (FCR) für die neue Spielzeit 20/18 in der Fußball-Kreisliga neu aufgestellt:TorFlorian Neuhofer, Jan-Phillip SchlichtingAbwehrNiklas Kröger, Moritz Struckhof, Christian Schuchchart, Marek Fischer, Leonard Diecker, Robin Glade , Jonas PetersMittelfeldMateusz Peek, Cedric Krebs, Nico Dautzenberg, Frederik Ernst, Fynn Hagen, Florian Harms, Max Giesecke, Marvin Egler, Jusif Abou-Chleih, Niklas Hölger, Niklas JägerAngriffLukas Krause, Matthias Czimmeck, Christoph Köhler, Timm ReeseTrainerAbdoul BoubaObmannFabian BartelsSaisonzielKlassenerhaltFavoritenFC Este, TuS FleestedtHeimspielstätteLerchenweg 13, 21224 Rosengarten/KleckenInternetseitewww.fc-rosengarten.de