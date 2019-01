FCR-Hallenturnier in den Startlöchern

(cc). Die Vorbereitungen sind beim Fußball-Club (FC) Rosengarten fast abgeschlossen für die Sparkassen-Masters-Rosengarten, die am Samstag, 19. Januar, in der Sporthalle in Nenndorf ausgetragen werden. Titelverteidiger ist Landesligist TSV Winsen, der sich im Vorjahr mit einem knappen 3:2-Finalsieg gegen den bayerischen Teilnehmer FC Ergolding die Trophäe sicherte. Tags zuvor, 18. Januar, wird am selben Ort die Qualifikationsrunde ausgespielt.