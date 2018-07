Finaltag beim MTV Hanstedt

(cc). Beim Saisonvorbereitungsturnier des MTV Hanstedt um den Bondor-Cup (Sportanlage Winsener Straße) steht für die Landkreis-Fußballer am Samstag, 14. Juli, der „Finaltag“ auf dem Spielpan. Während der Woche ermitteln acht Teams in zwei Gruppen im Modus Jeder-gegen-jeden ihre Gruppensieger. Ab 10.45 Uhr folgen am Samstag die Platzierungsspiele. Das große Finale wird um Punkt 13.45 Uhr angepfiffen.