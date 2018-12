Freie Plätze für Seniorenteams

(cc). Für den Tischtennis-Mannschaftsspielbetrieb auf Landesebene gibt es noch eine Nachmeldefrist bis zum 15. Dezember für Seniorenteams. Insgesamt werden 85 Mannschaften in zwölf Staffeln an den Start gehen. Die Niedersachsenligen der Altersklassen (AK) 40, 50, 60 und 70 sind bereits komplett. In den vier Landesligastaffeln der AK 40 werden aber noch Teams gesucht. Darum gilt die Nachmeldefrist nur für die AK 40, in der alle Akteure des Jahrgangs 1979 und älter spielberechtigt sind. Anmeldungen nimmt der Ressortleiter Seniorensport, Hilmar Heinrichmeyer, unter der E-Mail-Adresse: hmeyer@ttvn.de entgegen. Die Meldegebühr beträgt 50 Euro. Vorwiegend werden die Partien an den beiden Blockspieltagen am 9. Februar und am 27. April 2019 ausgetragen.