Freiluftsaison wurde beendet

(cc). Der letzte Freiluftwettkampf Saison 2018 der Mehrkämpfer im Landkreis Harburg fand beim Werfertag der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Nordheide statt. Insgesamt 30 Sportlerinnen und Sportler aus allen Ecken des Leichtathletikbezirks Lüneburg, aus Hamburg und sogar aus Sachsen-Anhalt fanden sich auf der Sportanlage der Berufsbildenden Schulen in Winsen zusammen, um Diskus und Speer zu werfen und die Kugel zu stoßen. Die Jüngsten waren in der Altersklasse W12 am Start, während der älteste Teilnehmer, Horst Baumgarten von der LG Lüneburg, der Altersklasse M80 angehört.