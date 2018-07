Fünfmal auf dem Siegertreppchen

(cc). Am Wettkampftag der Turnerinnen in den Bezirks- und Landesligen, der in Hittfeld ausgetragen wurde, war das Turn-Team Kiehn Group mit Mädchen von Blau-Weiss Buchholz mit insgesamt acht Mannschaften am Start und belegte fünfmal den ersten Platz, zweimal Platz zwei und wurde einmal Vierter. Die Jüngsten waren beim "Bärchen-Pokal" in Berlin am Start und wurden mit der Mannschaft der Blau-Weiss-Turn-Talentschule Vierter. Beste Turnerin ihrer Altersklasse war Carolina Wojewski, die im Feld von 45 Teilnehmerinnen einen beachtlichen neunten Platz belegte.