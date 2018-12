Fünfte im DM-Finale

BADMINTON: Kein Losglück in der Einzelkonkurenz

Bei den Deutschen Badminton-Meisterschaften (DM) der U15, U17 und U19 in Wesel hat Patricia Reu vom TuS Schwinde im Mädchen-Doppel der U17 gemeinsam mit Stina Vrielmann (Pennigsehl-Liebenau) einen hervorragenden fünften Platz belegt. Bei der Auslosung der Einzel hatte sie kein Glück, und musste bereits in der ersten Runde ausscheiden.Im Doppel wurde sie gemeinsam mit Stina Vrielmann für ihren Trainingsfließ belohnt. Das erste Spiel konnte das Duo mit 21:11 und 21:18 gewinnen, musste aber im Viertelfinale eine Zwei-Satz-Niederlage (11:21 und 6:21) hinnehmen. Damit beendeten sie das Turnier auf dem fünften Rang. Im Mixed musste Patricia Reute mit ihrem Partner Holger Herbst (BV Gifhorn) nach einem spannenden Drei-Satz Match (20:22, 21:15 und 18:21) schon in der ersten Runde ausscheiden.