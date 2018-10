Fünfter Zweitliga-Sieg mit 08-Turnern

Mit vier Turnern des TSV Buchholz 08 ist dem Team des Tabellenführers TuS Vinnhorst der fünfte Sieg in der zweiten Bundesliga Nord gelungen. Gegen die Kunstturnvereinigung (KTV) Koblenz wurden satte 57:18 Punkte eingefahren. Mannschaftsführer beim TuS Vinnhorst ist Marcel Dunckel. Weiter turnen beim Zweitligisten Reza Abbasian, Alexander Vogt, und Laurids Maas (alle 08). Routinier Vogt holte am Sprung mit einem gestreckten Kasamatsu alle fünf möglichen Score Points. Am Samstag, 10. November, reist der Tabellenführer nach Rheinland-Pfalz zur TSG Grünstadt. Jahresziel für das Team sind Titelgewinn und Aufstieg. Das Aufstiegsfinale in die erste Bundesliga findet am 1. Dezember in Ludwigsburg statt.