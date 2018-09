Für das Pokalspiel sind noch Karten erhältlich

(cc). Samstag, 6. Oktober, steigt der Pokal-Hit zwischen den Handballfrauen der HL Buchholz 08-Rosengarten (2. Bundesliga) und dem Erstligisten und Kooperationspartner Buxtehuder SV. Das Spiel der 2. Runde des DHB-Pokals wird um 16 Uhr in der Halle Nord in Buxtehude angepfiffen. Dort finden 550 Zuschauer mehr Platz als in der Nordheidehalle. "Diese Entscheidung, das Spiel nach Buxtehude zu verlegen, wurde aus verständlichen Gründen nicht von allen Fans begrüßt, da die Stimmung und Unterstützung im heimischen Luchsbau unvergleichlich ist," berichtet Luchse-Geschäftsführer Sven Dubau: "Kein Fan muss auf das Spiel verzichten. Wir haben einen Shuttlebus organisiert, der unsere Anhänger kostenfrei zur Halle Nord fährt." Abfahrtzeiten: 14.00 Uhr Nordheidehalle, 14.10 Uhr ZOB Lindenstraße. Rückfahrt: 45 Minuten nach Spielende. Eintrittskarten gibt es bei www.ticketmaster.de, in den Geschäftsstellen der Luchse und des BSV, sowie im Movieplexx Kino in Buchholz. Der Preis: Erwachsene ab 9 Euro, Kinder ab 5 Euro. Im Nachbarschaftsduell kommt es zu einer Neuauflage des Viertelfinales von 2017, in dem sich der Buxtehuder SV in der Halle Nord nach einem spannenden Spiel mit 23:20 durchsetzten konnte.