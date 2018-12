Fußball-Camp der „Königlichen“

FUSSBALL: Buchholz 08 stellt mit der Real-Madrid-Fußballschule viel auf die Beine

Der TSV Buchholz 08 veranstaltet in den Osterferien 2019 (8. bis 12. April) in Zusammenarbeit mit der Real-Madrid-Fußballschule ein 5-tägiges Camp für Nachwuchs-Fußballer (7 bis 16 Jahre) auf der Sportanlage am Holzweg 8b in Buchholz. „Das wäre ein ideales Weihnachtsgeschenk für fußballbegeisterte Mädchen und Jungen“, sagt 08-Jugendwart Daniel Maaß, der auf Wunsch auch einen Gutschein in weihnachtlichem Design ausstellt. Telefonisch ist der 08-Jugendobmann über Handy unter der Rufnummer 0176-48104181 erreichbar.Dabei handelt es sich um die offizielle Fußballschule der „Königlichen“, die die Trainingsphilosophie der Jugendakademie Reals mittlerweile in acht europäische Länder transportiert. Real Madrid ist spanischer Rekordmeister und aktueller UEFA Champions League Sieger, und zählt zu den populärsten und erfolgreichsten Fußballvereinen der Welt.Das Training wird von einem professionellen Team für jeden Jahrgang altersgerecht gestaltet. Die Mädchen und Jungen werden an diesen fünf Trainingstagen sportgerecht verpflegt. „Es wird in Buchholz auch einen Camp-Gewinner mit der höchsten Score geben, der sich direkt für eine Reise in den Fußball-Tempel von Madrid qualifizieren wird“, berichtet Daniel Maaß. „Die Teilnehmerkosten belaufen sich für Spieler auf 229,-- €, und für Torhüter auf 269,-- €.“. Jeder Teilnehmer erhält das Welcome Kit mit einem Real Madrid Trikotsatz inklusive Hose und Stutzen, einen Real-Madrid-Ball sowie eine Trinkflasche und einen Sportbeutel.Da die Teilnehmeranzahl begrenzt und die Nachfrage für diese Fußballschule gewöhnlich sehr hoch ist, besteht auch die Möglichkeit, sich via Internet auf der Seite des Veranstalters zu registrieren. Die Anmeldung ist unter www.frmclinics.com möglich. Anmeldeschluss ist der 24. März 2019.