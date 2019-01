Fußball-Jugendturnier in Hollenstedt

(cc). Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren für das große Fußball-Jugendturnier (Jahrgänge 2005 und 2006) am Samstag, 12. Januar, in den Max-Schmeling-Sporthallen an der Jahnstraße in Hollenstedt. Ausrichter der Veranstaltung ist die JSG Este-Tostedt in Kooperation mit dem Harburger TB.

Am Start werden auch die Nachwuchsteams vom VFB Lübeck, FC Hansa Rostock, VFB Oldenburg und ferm TSV Havelse sein. Insgesamt 16 Mannschaften aus 14 Vereinen haben ihre Teilnahme zugesagt. „Dabei werden auch der FC Süderelbe, die JSG Altes Land und Spielvereinigung Ahlerstedt-Ottendorf dabei sein“, berichtet HTB-Trainer Dennis Kessler. „Aber auch Team aus dem starken Hamburger Bereich gehen an den Start, dort sind Eintracht Norderstedt und USC Paloma sicherlich jedem ein Begriff.“