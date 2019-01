Fußball-Landesligist TSV Winsen holt den Stadtpokal

(cc). Einen gelungenen Start in das Neue Jahr feierte Fußball-Landesligist TSV Winsen als Stadtpokalsieger 2019. Im Endspiel gewann das TSV-Team in der Win-Arena mit 1:0 gegen den MTV Borstel-Sangenstedt (Bezirksliga II). Torschütze: Ali Hamade. Dritter wurde die Eintracht Elbmarsch (Bezirksliga II).

Die zahlreichen Zuschauer in der WinArena bekamen beim Sparkassen-Cup 2019 spannenden und auch hochklassigen Hallenfußball zu sehen. Satt mit 4:0 gewann der TSV Winsen im ersten Halbfinalspiel gegen die Eintracht Elbmarsch. Im zweiten Halbfinale siegte der MTV Borstel-Sangenstedt mit 1:0 gegen die SG Scharmbeck-Pattensen. Als „bester Torhüter“ des Turniers wurde Kenneth Pagels (MTV Borstel-Sangenstedt) ausgezeichnet. Als „Torschützenkönig“ Erkan Alkan (7 Tore) vom TSV Winsen.

Der Ausrichter und Titelverteidiger des Hallenturniers, TSV Auetal, verlor im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Borstel-Sangenstedt mit 2:3, und musste vorzeitig ausscheiden.