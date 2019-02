Fußball-Pokal-Hit! Sonntag kommt FC Norderstedt

(cc). Zum Achtelfinalspiel im Oddset-Pokalwettbewerb erwartet Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 am Sonntag, 17. Februar, die Elf vom Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt. Anpfiff: 13 Uhr, Otto-Koch-Kampfbahn. Obwohl das Gästeteam als klarer Favorit in dieser Partie gilt, erinnern sich 08-Fans noch gerne an das Achtelfinalspiel vor rund vier Jahren, in dem Buchholz 08 den Regionalgisten mit 3:1 Toren besiegte.