Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Zur Heimpremiere in der Fußball-Oberliga Hamburg erwartet der TSV Buchholz 08 am Sonntag, 29. Juli, den HSV Barmbek-Uhlenhorst (BU). Anpfiff ist um 14 Uhr an der Otto-Koch-Kampfbahn. Im Kassenbereich werden auch die neu eingetroffenen Dauerkarten für die Saison 2018/19 angeboten.

Das neu formierte Team von Trainer Thorsten Schneider wird sich im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit mit sechs Neuzugängen präsentieren. Die Hausherren werden allerdings ohne ihren Torhüter Philipp Wilke antreten, der sich im Pokalspiel beim Harburger TB eine Kopfverletzung zugezogen hat (das WOCHENBLATT berichtete), und einige Wochen mit Fußball pausieren muss.

Zum Heimspiel in der zweiten Hauptrunde um den Bezirkspokal Lüneburg empfängt Bezirksligist SG Schmarmbeck-Pattensen am Sonntag den Ligakonkurrenten VfL Maschen. Anpfiff: 15 Uhr in Scharmbeck.