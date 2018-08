Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Im Achtelfinale um den Fußball-Bezirkspokal stehen am Sonntag, 5. August, für TSV Elstorf und SG Scharmbeck-Pattensen jeweils Heimspiele auf dem Programm: Elstorf empfängt die SG Stinstedt aus dem Kreis Cuxhaven, und die SG spielt in Scharmbeck gegen den SV Küsten (Kreis Lüchow-Dannenberg). Beide Spiele beginnen zeitgleich um 15 Uhr.

Ebenso am Sonntag startet der Kreisfußballverband Harburg mit der ersten Runde in den Kreispokal-Wettbewerb. Hier die Spielansetzungen in der Übersicht:

1.Herren-Mannschaften

(alle Spiele beginnen um 15 Uhr):

MTV Hanstedt – TSV Auetal, TV Asendorf-Dierkshausen – ESV Maschen, TSV Over-Bullenhausen – MTV Ashausen-Gehrden, MTV Brackel – MTV Luhdorf-Roydorf, TSV Holvede-Halvesbostel – Buchholzer FC, FC Roddau – SV Wistedt SV Dohren – TuS Fleestedt, ESV Tostedt – TuS Nenndorf, 1.FC Seevetal – TVV Neu Wulmstorf, SG Salzhausen-Garlstorf – TSV Heidenau, und TSV Stelle – VfL Jesteburg.

Das Spiel zwischen TV Welle und FC Rosengarten findet am Dienstag, 7. August, 19 Uhr, in Welle statt.

Pokalverteidiger SG Estetal und der SV Bendestorf (beide Kreisligisten) haben in Runde eins ein Freilos bekommen, und werden erst im Achtelfinale des Kreispokal-Wettbewerbs am Mittwoch, 15. August, aufeinander treffen.

2. Herren-Mannschaften

(alle Spiele beginnen um 13 Uhr):

TSV Elstorf II – TSV Winsen II, SG Salzhausen/G. II - MTV Borstel-S. II, SG Scharmbeck/P. II – Eintracht Elbmarsch II, TSV Heidenau II – TuS Nenndorf II, TSV Holvede/H. II – FC Este II, SG Estetal II – TV Meckelfeld II, TSV Auetal II – TuS Fleestedt II, SV Wistedt II – FC Rosengarten II, MTV Hanstedt II – MTV Luhdorf/R. II, TSV Eintracht Hittfeld II – VfL Maschen II, TSV Stelle II – SV Bendestorf II, MTV Ashausen/G. II – MTV Egestorf II, TSV Over/B. II – Buchholzer FC II, FC Roddau II – TV Welle II, SG Elbdeich II – TVV Neu Wulmstorf II.

Das Spiel zwischen dem MTV Ramelsloh II und VfL Jesteburg II findet am Dienstag, 7. August, statt. Anpfiff: 19.30 Uhr.