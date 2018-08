Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Landesliga-Aufsteiger TSV Winsen empfängt am Sonntag, 26. August, 15 Uhr, zum Heimspiel auf dem Jahnplatz, den Rotenburger SV. Zeitgleich steigt in der Fußball-Bezirksliga II das Kreisderby zwischen dem TSV Elstorf und VfL Maschen. Weiter spielen am Sonntag:

Bezirksliga: MTV Egestorf - Germania Walsrode, MTV Borstel-Sangenstedt - TSV Wietzendorf.

Kreisliga: SV Bendestorf – VfL Jesteburg, SG Estetal - MTV Ramelsloh, TV Welle - FC Este, TVV Neu Wulmstorf - Buchholzer FC, und TSV Auetal - TSV Heidenau.

Alle Spiele beginnen um 15 Uhr.