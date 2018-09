Fußball-Termine am Sonntag

(cc). In der Fußball-Landesliga empfängt am Sonntag, 23. September, der TV Meckelfeld (Rang 14) zum Heimspiel den Tabellen-12. SV BW Bornreihe. Anfpfiff ist um 15 Uhr. Weiter spielen am Sonntag - alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr:

Bezirksliga II: MTV Egestorf - SC Vorwerk Celle, MTV Borstel-Sangenstedt Germania Walsrode, SG Scharmbeck-Pattensen - TSV Wietzendorf.

Kreisliga: SG Estetal - SV Bendestorf, TV Welle - Buchholzer FC, und TSV Auetal - MTV Ashausen-Gehrden.

Fußball-Regionalliga Nord der Frauen: VfL Jesteburg - TV Jahn Delmenhorst (14 Uhr).