Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Zum Heimspiel in der Fußball-Oberliga Hamburg erwartet der TSV Buchholz 08 am Sonntag, 30. September, 14 Uhr, den HEBC Hamburg. Um 15 Uhr treffen am Sonntag im Kreisderby der Bezirksliga Lüneburg II der TSV Elstorf – MTV Borstel-Sangenstedt aufeinander. In der Kreisliga spielen: VfL Jesteburg - TSV Auetal, MTV Ashausen-Gehrden - TSV Heidenau, TVV Neu Wulmstorf - FC Rosengarten, und MTV Ramelsloh - TV Welle. Alle Spiele beginnen um 15 Uhr.