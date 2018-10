Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Beim Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08 (Rang 15) ist am Sonntag, 14. Oktober, 14 Uhr, der Tabellen-10. SC Victoria zu Gast. Um 15 Uhr am Sonntag beginnt die Partie in der Landesliga Lüneburg zwischen dem TV Meckelfeld (Rang 13) und dem Tabellen-14. SV Ahlerstedt-Ottendorf. Weiter spielen am Sonntag – alle Spiele beginnen um 15 Uhr:

Bezirksliga II: Eintracht Elbmarsch - MTV Soltau, und TSV Elstorf - TV Jahn Schneverdingen.

Kreisliga: VfL Jesteburg - TuS Nenndorf, MTV Ashausen-Gehrden - FC Este, TSV Holvede-Halvesbostel - SG Estetal, SV Bendestorf - TV Welle, und TVV Neu Wulmstorf - TV Meckelfeld II.

Bereits am Freitag, 12. Oktober, spielen: TuS Fleestedt - FC Rosengarten, und Buchholzer FC - TSV Heidenau. Beide Spiele beginnen um 20 Uhr.