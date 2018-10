Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Zum Heimspiel in der Fußball-Oberliga Hamburg empfängt der TSV Buchholz 08 am Sonntag, 28. Oktober, 14 Uhr, den FC Süderelbe. Um 15 Uhr in Meckelfeld beginnt das Landesligaderby zwischen dem TV Meckelfeld und dem TSV Winsen. Weiter spielen am Sonntag – alle Spiele beginnen um 14 Uhr:

Bezirksliga II: Eintracht Elbmarsch - TSV Wietzendorf, MTV Egestorf - SC Wietzenbruch, MTV Borstel-Sangenstedt - VfL Westercelle, TSV Elstorf - SG Scharmbeck-Pattensen, VfL Maschen - SV Lindwedel Hope.

Kreisliga: VfL Jesteburg - TSV Holvede-Halvesbostel, MTV Ashausen-Gehrden - SG Estetal, SV Bendestorf - TSV Auetal, TVV Neu Wulmstorf - TSV Heidenau, und MTV Ramelsloh - TuS Nenndorf.